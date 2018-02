Bouw-toeleverancier meldt fraude

Volgens recente extra controles door accountants Deloitte en KPMG zijn er onder meer fouten ontdekt in teruggaves van toeleveranciers, en in sommige gevallen is dat „bewust” gebeurd.

SIG reageerde met de accountantscontroles nadat een klokkenluider in het Verenigd Koninkrijk op fouten in het concern had gewezen.

Nieuw bestuur

Vorig jaar verving de raad van commissarissen een deel van de top. De fouten in de boekhouding zijn sindsdien aan het licht gekomen, aldus de Financial Times.

Gedurende het onderzoek is een aantal werknemers geschorst.