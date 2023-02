Inflatie zet ook in EU daling voort, prijzen alcohol en tabak omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 7,6 procent. In december waren consumentengoederen en -diensten nog 9,6 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gaan de prijzen wat minder snel omhoog. Dit is al de vierde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Afname

De afname van de inflatie is in de supermarkt alleen nog niet te merken. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen lag in januari nog wat hoger dan in december. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14,5 procent, tegen 14 procent in de maand ervoor. De prijzen van industriële goederen gingen juist minder hard omhoog.

Het dagelijks leven in de eurozone is in januari 8,5% duurder geworden, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Daarmee is het tempo waarin de consumentenprijzen stijgen in het eurogebied verder afgenomen ten opzichte van voorgaande maanden. In december bedroeg de inflatie nog 9,2 procent en in oktober kwam de inflatie nog uit op een record van 10,6 procent op jaarbasis.

De inflatie laat daarmee al vanaf november een afkoeling zien. Het inflatiecijfer viel ook lager uit dan de 8,9 procent waar economen in doorsnee rekening mee hadden gehouden. Ten opzichte van december waren consumenten en bedrijven 0,4 procent goedkoper uit, terwijl was gerekend op een toename van 0,1 procent.

De afkoeling van de inflatie komt vooral doordat benzine en diesel goedkoper zijn geworden ten opzichte van een maand eerder. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen zijn aan het dalen. De energieprijzen zorgen desondanks nog altijd met afstand voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de prijzen voor voeding, alcohol en tabak gingen opnieuw omhoog.