Nederlandse ceo in Silicon Valley verdient $108 miljoen per maand

Inclusief zijn optiepakket verdient Slootman inmiddels $108 miljoen per maand, heeft persbureau Bloomberg uitgerekend. Dat heeft onder meer te maken met de enorm goede prestaties van het bedrijf: sinds Snowflake in september naar de beurs ging, is het aandeel 23% meer waard geworden. De omzet in het derde kwartaal is meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Slootman heeft een basissalaris van $375.000 per maand, maar daarbovenop een pakket van 13,7 miljoen opties, die begin 2023 aflopen. Zouden de aandelen net zo veel waard zijn als ze nu zijn, dan casht Slootman, inmiddels al 25 jaar Amerikaan, maar liefst $5,2 miljard. Voor nu moet hij even wachten: zijn opties zitten vast tot maart, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.