’Leegstaande winkels kunnen duizenden woningen worden’

Dat heeft makelaarsorganisatie NVM uitgezocht. Volgens de makelaars zou dat helpen om het woningtekort in Nederland iets terug te dringen, terwijl het aantal winkels in Nederland toch daalt en de langdurige leegstand stijgt.

„Een heel interessante én mogelijke opgave.” Zo omschrijft voorzitter Sander Heidinga van NVM Business de transformatie van leegstaande winkels naar woningen. Tegenover een oplopend tekort aan 330.000 woningen per begin 2021, staat volgens hem een eveneens oplopend winkeloppervlak van 800.000 vierkante meter dat langer dan een jaar leeg staat en beschikbaar is voor een ombouwoperatie.

Gebrek aan daglicht

Wat nog wel een beperkende factor kan zijn is dat de functiewijziging van een gebouw ook in het bestemmingsplan voor de locatie moet passen. Ook de ligging van het winkelpand, de kosten van de verbouwing en gebrek aan daglicht spelen bij de haalbaarheid van een transformatie een rol. Volgens de makelaars is er daarom behoefte aan een „proactieve, georganiseerde en gebiedsgerichte” aanpak. Samenwerking tussen gemeenten, vastgoedeigenaren en makelaars zou cruciaal zijn.

De NVM heeft wel de indruk dat veel gemeenten doordrongen zijn van de door de coronapandemie versnelde veranderingen in het winkellandschap. Sinds de virusuitbraak wordt er immers veel meer online geshopt. Daarbij zou ook het bewustzijn toenemen om de problemen aan te pakken. Dat er iets moet gebeuren om snel meer extra woningen te krijgen, wordt ook steeds duidelijker.

Gekte alom

De makelaarsorganisatie signaleerde vorige week al dat het de laatste tijd „gekte alom” is op de woningmarkt en dat het veel huizenzoekers daardoor niet lukt om een huis te bemachtigen. Omdat er flink boven de vraagprijzen wordt geboden, lagen de huizenprijzen in het tweede kwartaal bijna een vijfde hoger dan een jaar eerder. De NVM had nog nooit zo’n grote stijging geregistreerd sinds de organisatie in 1995 begon met het bijhouden van de gegevens.