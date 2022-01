Lenen, lenen, dan ook betalen, betalen

Terwijl hij aan zijn eigen BV een jaar eerder een aantal leningen verstrekte van bij elkaar €400.000. De Belastingdienst slaat hem daarom ook aan voor die 4 ton plus €35.000 aan rente en ruim €50.000 premie Zorgverzekeringswet. Op hetzelfde adres als de BV zijn ook enkele vennootschappen gevestigd die zijn gelieerd aan zijn echtgenote of hun kinderen.

Volgens de belastinginspecteur moet de man vanwege die leningen meer inkomsten hebben gehad dan de €2700 die hij had opgegeven, waardoor er sprake is van onbekende inkomsten. Volgens de man was dat geenszins het geval.

Het geld zou een huurschuld betreffen die is omgezet in een lening; al verklaarde de man later dat het geld deels afkomstig was een lening van zijn zwager, deels uit een verzekeringsuitkering vanwege een brand en het overige gedeelte uit een erfenis.

De inspecteur kon echter voor geen enkele van de verklaringen bewijs of deugdelijke onderbouwing vinden. Net als eerder de rechtbank Zeeland-West-Brabant is ook het gerechtshof met de Belastingdienst eens.