Bankenbuffers omlaag, €8 miljard voor hulp aan bedrijven

Dat maakte toezichthouder DNB dinsdag bekend. Grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro moeten wettelijk 3% van hun risicogewogen blootstellingen als systeemrisicobuffer aanhouden. Voor ING wordt dit nu verlaagd naar 2,5% en bij Rabobank mag de belangrijke buffer naar 2%. Voor het met name in Nederland actieve ABN Amro verlaagt DNB de eis zelfs naar 1,5%.

Door deze twee maatregelen valt ruim €8 miljard aan kapitaal bij de drie banken vrij, zo berekende DBN. „Hierdoor kunnen banken bij oplopende verliezen krediet blijven verstrekken aan de reële economie”, licht de toezichthouder toe. Het totale effect op de kredietverlening kan volgens DNB zelfs oplopen tot maximaal €200 miljard.

Wel benadrukt DNB dat het ’nadrukkelijk de bedoeling is’ dat dit vrijvallende kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen. „Niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.”

Het verlagen van de buffers is volgens DNB mogelijk omdat de Nederlandse banken de afgelopen jaren veel extra buffers hebben opgebouwd. Deze maatregelen gelden zolang dat nodig is, stelt DNB. „Wanneer de situatie weer is genormaliseerd, zal DNB de verlaging van de systeemrisicobuffer compenseren door een geleidelijke opbouw naar een niveau van 2%.”