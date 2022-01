Intel wint: miljardenboete Neelie Kroes van tafel

Dat heeft het Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, woensdag bekendgemaakt. De megaboete is in 2019 opgelegd door de toenmalig eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging). Het was in die tijd de hoogste boete van de Europese Commissie ooit.

Kortingen

De geldstraf werd opgelegd omdat Intel in de jaren 2002 tot 2007 zijn macht zou hebben gebruikt om computerfabrikanten Dell, Lenovo, NEC en HP onder druk te zetten. Zij kregen kortingen als ze beloofden vrijwel geen chips van concurrent AMD te gebruiken. Ook de bekende winkelketen Mediamarkt kreeg voordeeltjes zolang er alleen computers met Intel-chips werden verkocht.

VVD’er Kroes stelde indertijd dat het bedrijf vele miljoenen Europese consumenten zou hebben benadeeld en was zeer zeker van haar zaak. Dat bleek in eerste instantie een goede inschatting, want Intel ving in 2014 bot bij het Gerecht. Maar in een volgende juridische fase stuurde het Hof de zaak weer terug naar het Gerecht met huiswerk: de aanname dat Intel de concurrent zou hebben benadeeld moest beter onder de loep worden genomen.

’Onvolledig’

Woensdag is rechter tot het oordeel gekomen dat de analyse van Brussel ’onvolledig’ is en ongeschikt om mededingsbeperkende gevolgen aan te tonen. De boete is daarom na jarenlang juridisch getouwtrek alsnog geschrapt.

De huidige eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, wil nog niet inhoudelijk reageren: „We moeten nu eerst in detail de uitspraak bestuderen om te kijken wat we kunnen leren.”