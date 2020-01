Damrak: ASML stuwt opmars AEX

De AEX-index noteerde 1,1% winst bij 612,6 punten; de week begon bij 615 punten. De AMX-index koerste 0,8% hoger bij 939,5 punten.

Europese beurzen gingen in lijn mee. In Duitsland steeg Bayer 3% op een vermeende schikking tegen $10 miljard van duizenden schadeclaims wegen besmetting door zijn onkruidverdelger Roundup. Cointreau verloor 8% na achterblijvende kwartaalresultaten.

Ondanks de schade van het coronavirus sloot de Nikkei-index in Japan met winst. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het nog te vroeg om de mondiale noodsituatie over de uitbraak van het voor mensen besmettelijke virus uit te roepen. De Japanse kerninflatie liep op.

Op Wall Street daalde de Dow Jones-index met een fractie tot 29.160,09 punten. Chipmaker Intel, klant van ASML, sloot het jaar af met recordverkopen. Sectorgenoot Broadcom sloot een deal van $15 miljard met Apple voor levering van componenten.

De euro noteerde 0,04% lager tot $1,1047. Brentolie werd 0,3% duurder ($62,25 per vat). Bitcoin ging naar een dip bij $8265.

Geen verliezers

Bij de hoofdfondsen ging ArcelorMittal met 1,8% winst aan kop. Chipmachinemaker ASML volgde met 1,4% opgang en gaf met zijn gewicht van 17,76% in de AEX steun. Shell, met 12% weging, steeg 1%.

Telecom- en kabelbedrijf Altice (+1,9%) kondigde een vereenvoudiging van zijn kapitaalstructuur aan die het jaarlijks €36 miljoen aan rentebetalingen zou besparen.

Ahold Delhaize reageerde op de melding van supermarktketen Carrefour in België van dalende verkopen.

Voedings- en wasmiddelenconcern Unilever, met 11,9% weging, kreeg een koopadvies, komend van een ’houden’-advies, van Jefferies, bij een koersdoel van €59. Unilever steeg 1,2% tot €51,55.

Bij de middelgrote fondsen keken beleggers naar Takeaway.com (-1,7%): de overname van JustEat zal volgens de Nederlandse maaltijdenbezorger een week vertraging krijgen na bezwaren van de Britse kartelwaakhond CMA. Citigroup-analisten verwachten dat de deal gewoon doorgaat.

In de Midkap verder alleen winnaars: verlichtingsproducent Signify steeg 2%, ook Air France KLM won 2%.