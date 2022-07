Premium Het beste van De Telegraaf

Inhuldigings-jubileum komt eraan Koningin Juliana was wars van koude drukte

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Koningin Juliana op het bordes van paleis Soestdijk in 1974. Ⓒ Foto Nationaal Archief

Een nieuwe historische Oranje-herdenking komt eraan: het 75-jarig inhuldigingsjubileum van koningin Juliana (1909-2004). Volgend jaar is het driekwart eeuw geleden dat de grootmoeder van koning Willem-Alexander koningin werd. De Nieuwe Kerk in Amsterdam werkt aan een omvangrijke tentoonstelling over de populaire vorstin, van wie wordt gezegd dat de koning haar als een voorbeeld ziet.