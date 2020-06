Column: goed dat Rutte en Hoekstra strijden tegen EU-idiotie

Premier Rutte en minister Hoekstra strijden tegen geldsmijterij in de Europese Unie. Ⓒ ANP

De Amerikaanse beurs is sinds het dieptepunt in maart met 40% gestegen en staat nu minder dan 10% onder het hoogste punt ooit. Dat suggereert dat het grootste coronaleed achter ons ligt en dat binnenkort alles weer normaal is. Tegelijkertijd worden in Europa steunprogramma’s van ongekende omvang opgetuigd, die doen vermoeden dat ons een recessie te wachten staat zoals die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw nooit meer is voorgekomen.