Lancering opvouwbare Galaxy Fold in september

SEOUL (ANP) - De opvouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, zal in september worden gelanceerd. Dat laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten op zijn website. Het mobieltje is vanaf dan op een beperkt aantal markten te verkrijgen. Welke dat zijn is niet bekend. „Details over de beschikbaarheid worden meegedeeld naarmate we dichter bij de lancering komen”, aldus Samsung.