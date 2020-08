Zware tijd voor ondernemers in Thailand

Sterrenkok Jimmy Ophorst haalt ingrediënten uit de biologische tuin van zijn restaurant op Phuket. Ⓒ eigen foto

Bangkok - Sterrenkok Jimmy Ophorst runt een toonaangevend restaurant op het Thaise eiland Phuket. Willem Niemeijer leidt verschillende bedrijven in duurzaam toerisme in Zuidoost-Azië. De coronacrisis hakt er flink in bij de Nederlandse ondernemers. „Thailand doet wel zijn best, maar maandenlang een bedrijf runnen met nul inkomsten is zwaar”, vertelt Niemeijer.