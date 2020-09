Machinemaker Marel neemt Duits bedrijf over

Marel, met een notering op Beursplein 5, gaat de overname betalen met 128 miljoen euro in contanten en 2,9 miljoen aandelen Marel. Mededingingsautoriteiten moeten nog hun goedkeuring geven voor de overname, die past in de groeistrategie van Marel.

Treif heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Oberlahr. Er werken circa 500 mensen en de jaaromzet is ongeveer 80 miljoen euro. Treif kwam in 1989 in handen van de huidige topman Uwe Reifenhäuser, die de onderneming kocht van het toenmalige management. De vader van Reifenhäuser heeft Treif meer dan 70 jaar geleden opgericht. Treif is aanwezig in Europa, de Verenigde Staten en China.