Fraudenotaris kon zijn gang gaan door ’onvoldoende controle’ bij Pels Rijcken

Het kantoor kwam in het nieuws toen bekend werd dat voormalig Pels Rijcken-notaris en topman Frank Oranje tenminste 10 miljoen euro zou hebben verduisterd. Vorig jaar november overleed hij. Uit eigen onderzoek van het kantoor blijkt dat Oranje via allerlei omwegen jarenlang geld overhevelde naar privérekeningen. Volgens het onderzoek van de Haagse Orde van advocaten functioneerde het controlesysteem binnen het kantoor onvoldoende.

Bekijk ook: Frauderende topnotaris richtte stichting op voor Ferd Grapperhaus

Verscherpt toezicht

De deken van de Haagse Orde van advocaten stelt het kantoor onder verscherpt toezicht, tot het moment dat er verbeteringen zijn doorgevoerd. Dan gaat het onder meer om de aanstelling van een interne toezichthouder (compliance officer) die toeziet op het naleven van de regels.

Pels Rijcken erkent dat de organisatie in de spiegel moet kijken omdat de fraude achttien jaar lang ongemerkt kon plaatsvinden. Om de organisatie te verbeteren zijn al een aantal stappen gezet. Zo stelde Pels Rijcken uit eigen beweging eerder Susi Zijderveld aan als extern bestuurder. Zij gaat zich bezig houden met het naleven van de regels door het kantoor.

Onderzoek

Pels Rijcken vindt niet dat de deken te laat is geïnformeerd over de fraude, zoals die wel beweert. Op het moment dat de zaak aan het licht kwam, heeft het kantoor direct melding gedaan bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Die doet samen met het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar de zaak. Pels Rijcken is nog in afwachting van dat rapport.