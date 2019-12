'Beurshandel in teken van banencijfer VS'

Op het Damrak zal het aandeel van Philips mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley hebben hun aanbeveling voor het zorgtechnologiebedrijf opgeschroefd.

Ook Adyen staat in de schijnwerpers. Investeerder General Atlantic zet een deel van zijn belang in de betalingsdienstverlener in de etalage. General Atlantic wil 195.000 aandelen van de hand doen. Dat komt neer op ruim een achtste van het belang van de investeerder. Die heeft een kleine 5 procent van de aandelen in Adyen in handen. General Atlantic biedt de aandelen aan voor tussen de 700 en 705 euro.

Galapagos

Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft genoeg deelnemers gevonden voor een studie met zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met diffuus cutane systemische sclerose (dcSSc). Voor de studie zijn 33 patiënten met dcSSc, een auto-immuunziekte waarbij onder meer verdikkingen van de huid optreden, gevonden. Galapagos verwacht de eerste resultaten van de studie in de tweede helft van volgend jaar.

Aan het overnamefront bevestigde de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re het Britse onderdeel ReAssure te verkopen aan de aanbieder van verzekeringsdiensten Phoenix Group. De deal heeft een waarde van 3,2 miljard pond. Swiss Re blies eerder dit jaar een beursgang van ReAssure af vanwege lastige marktomstandigheden en zwakke vraag van investeerders.

Saudi Aramco

Op het gebied van beursgangen haalt het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco 25,6 miljard dollar, omgerekend 23 miljard euro, op met zijn beursgang. Het is daarmee de grootste beursgang ooit. Het oude record was in handen van de Chinese webwinkelreus Alibaba, dat bij zijn beursentree in New York 24 miljard dollar ophaalde.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 591,44 punten en de MidKap won eveneens 0,1 procent, tot 879,54 punten. De beurs in Parijs steeg een fractie. Frankfurt en Londen verloren 0,7 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 27.677,79 punten. De S&P 500-index steeg 0,2 procent en schermenbeurs Nasdaq ging een fractie omhoog.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1104 dollar. De olieprijzen gingen licht omlaag. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal breidt oliekartel OPEC de productiebeperking in 2020 uit met 500.000 vaten per dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 58,39 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 63,29 dollar per vat.