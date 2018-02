Recordaantal nieuwe bedrijven

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vanochtend heeft gepubliceerd. Tegenover de 170.000 nieuwe bedrijven staan er 95.000 die hun zaak hebben beëindigd.

,,Het grootste deel van de nieuwe bedrijven is niet duurzaam”, zegt CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma. ,,Veel mensen beginnen een nieuw bedrijf dat je gemakkelijk vanuit huis kunt starten.”

Net als in 2016 startten in 2017 de meeste ondernemers een managementadviesbureau, bijna 13.000. Met 7000 opheffingen zijn deze bedrijven ook het vaakst opgeheven.

Onderwijs

Ook velen beproeven hun ondernemersgeluk in de onderwijssector, waaronder studiebegeleiding (3000) en sportonderwijs (bijna 3500), waarmee die op een tweede plaats staat. ,,We zien vooral een grote stijging in het aantal yoga-instructeurs”, weet Jaarsma.

Over de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven in de onderwijssector verdubbeld tot 10.000. De sector is daarmee over een lange periode de snelste stijger. Volgens Jaarsma heeft dat te maken met de groeiende populariteit van bijles.

Populair blijft ook de detailhandel, vooral webwinkels. Het is dan ook eenvoudig een dergelijk bedrijf te starten. het aantal bedrijfsbeëindigingen is hier ook groot.

De forse stijging van het aantal bedrijven is opvallend met de krappe arbeidsmarkt. Jaarsma: ,,In het verleden steeg het aantal toen de werkloosheid groeide.”