Directeur weg na klacht over wangedrag, top offert rvc-baas Gehaktdag bij Takeaway met afrekening in culinaire circuit

Brent Wissink, Jitse Groen en Jörg Gerbig in betere tijden, bij de beursgang van Just Eat Takeaway in Amsterdam. Ⓒ foto ANP/HH JUST EAT TAKEAWAY 23.985 -9.32 %

Het was woensdag gehaktdag voor de top van Just Eat Takeaway. Aandeelhouders zijn boos omdat binnen een jaar driekwart van de beurswaarde is verdampt. Nog voor er gestemd werd rolden er al twee koppen. Rvc-voorzitter Adriaan Nühn houdt de eer aan zichzelf en operationeel directeur Jörg Gerbig is op non-actief gesteld. Hij wordt beschuldigd van ’wangedrag’