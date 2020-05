Vergaderingen met Zoom vliegen soms uit de bocht. Ⓒ ANP

De chaos bij een digitale raadsvergadering in de gemeente West Betuwe had voorkomen kunnen worden met een wachtwoord of de inzet van een moderator. De populaire videovergader-app Zoom gaat het instellen van een wachtwoord verplicht stellen, maar dat was voor de Gelderse raadsleden dus te laat.