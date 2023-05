Beursblog: groeiend vertrouwen in akkoord schuldenplafond stuwt AEX

Door Johan Wiering

De AEX staat in de namiddag op een prachtige winst, door hoop bij beleggers dat de Republikeinen en Democraten volgende week een akkoord bereiken over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond. Dat een Fed-bestuurder aangaf zich nog altijd zorgen te maken over de inflatie, werd op het Damrak voor kennisgeving aangenomen. In de AEX zijn vooral de toeleveranciers aan de chipsector geliefd.