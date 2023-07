ING laat klanten contant geld opnemen zonder pasje

Eerder bood ING de optie, bij verlies van de betaalpas, om zo’n transactiecode aan te vragen bij een ING Servicepunt of een kantoor. Nu is het dus mogelijk voor klanten om die transactiecode zelf aan te maken in de ING Mobiel Bankieren App. Deze code kunnen klanten vervolgens invoeren op een Geldmaat om zo cash geld op te nemen. Volgens ING is het handig voor klanten die hun betaalpas niet bij zich hebben of verloren zijn.

Dagelijks miljoenen

De woordvoerder legt uit dat deze ontwikkeling past bij de strategie van ING. „We zien dat mobiel bankieren echt een plek in ons dagelijkse leven heeft ingenomen. Dagelijks gebruiken 5,7 miljoen ING-klanten de Mobiel Bankieren App voor het regelen van hun bankzaken. Er wordt dagelijks ongeveer acht miljoen keer ingelogd in de app (eind 2022: 5,5 miljoen) en ongeveer 250 miljoen keer per maand.” Volgens ING worden er maandelijks ruim 55 miljoen transacties gedaan met mobiel betalen.

„Ook is het gebruik van de app populair onder verschillende leeftijdscategorieën”, zegt de woordvoerder. „Onze klanten verwachten dat zij steeds meer bankzaken via de app kunnen regelen. Bij ING staat de ING Mobiel Bankieren App daarom centraal in alle ontwikkelingen die we doen. Alles begint in de app. Onze app is een veilige omgeving waar onze klanten al onze producten en diensten kunnen vinden.”