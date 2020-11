Aegon zet vaart achter schoonmaak met verkoop Oost-Europese tak

De tak was actief in verzekeringen, pensioen- en vermogensbeheer in Polen, Hongarije, Roemenië en Turkije. Volgens persbureau Bloomberg was ook verzekeraar NN Group in de race voor het onderdeel.

„Aegon scherpt de strategische focus aan en wil zich concentreren op de landen waar het meeste waarde gecreëerd kan worden”, zo laat topman Friese zondag in een persbericht weten. „De transactie moet het bedrijf vereenvoudigen en de balans versterken. Ik wil onze medewerkers in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan Aegon door de jaren heen.”

Bij het bekendmaken van de cijfers in mei werd al aangegeven dat Aegon zijn aanwezigheid op verschillende markten tegen het licht zou gaan houden. De verzekeraar is momenteel in twintig landen aanwezig. Aandeelhouders klaagden al langer over de beurskoers.

Aegon wil de opbrengst van de verkoop gebruiken om de ’financiële flexibiliteit te vergroten’ en om de ’strategische prioriteiten uit de voeren’, waaronder het verlagen van de schuldpositie. Op 10 december geeft het bedrijf een verdere toelichting op de strategie en financiële doelstellingen op een beleggersdag.

De verkoop met VIG is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 definitief worden afgerond.