Beursblog: stimuleringsbelofte China helpt Azië

Column: de ECB kan nu niks aan de hoge inflatie doen, maar moet wel ingrijpen

13,6%. Zo hoog was de inflatie in Nederland in augustus, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdagochtend. Het is nu zo lang geleden dat de prijzen zo hard stegen in Nederland dat het zomaar zou kunnen zijn dat ondergetekende de enige Nederlandse econoom is die zo’n hoge inflatie heeft ...