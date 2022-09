Beursblog: Takeaway topper in vlakke AEX

Financieel

Rusland haalde sinds oorlog 158 miljard binnen aan energie-export

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor omgerekend 158 miljard euro aan energie-export binnengehaald. Daarvan nam de Europese Unie meer dan de helft voor haar rekening, meldde The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). De denktank riep tegelijkertijd op tot effectie...