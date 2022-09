Beursblog: terugval energieprijzen helpt AEX

Door Johan Wiering

De AEX staat aan het begin van de middag hoger. De terugval van de energieprijzen biedt per saldo steun, hoewel zwaargewicht Shell er last van heeft. Wel blijven beleggers voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit door de ECB op donderdag. Just Eat Takeaway blinkt uit na een adviesverhoging.