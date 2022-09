Beursblog: Wall Street pakt kleine winst, Just Eat in groene AEX op dreef

Door Theo Besteman

De beurzen in New York zijn dinsdag met lichte winst geopend. Winsten kwamen over een groot aantal sectoren binnen. De AEX noteert fractioneel hoger. De terugval van de energieprijzen biedt per saldo steun, hoewel zwaargewicht Shell er last van heeft. Wel blijven beleggers voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit door de ECB op donderdag. Just Eat Takeaway blijft sterk na een adviesverhoging.