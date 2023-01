Gasprijs zakt onder 60 euro ondanks koud winterweer

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandag tot onder de 60 euro per megawattuur gezakt, ondanks het koude winterweer in grote delen van Europa. Handelaren in de brandstof lijken daarbij te verwachten dat de koudegolf weinig impact zal hebben op de gasvoorraden in de regio. De gasopslagen zijn tot nu toe nauwelijks aangesproken door de milde weersomstandigheden in de afgelopen weken.