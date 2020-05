Mondkapje zo goedkoop mogelijk: dus geen btw

Vanaf 1 juni is het verplicht om in trein, bus en tram een mondkapje te dragen, omdat anderhalve meter afstand houden hier niet altijd mogelijk is. Dit mag een zelfgemaakt masker zijn, maar winkels als de Hema, Etos en Kruidvat verkopen de gezichtsbescherming ook. Deze mondkapjes hebben geen medische kwaliteit.

„Veel mensen maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt”, schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer. „We willen dit als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw.”

De staatssecretaris kiest voor 0% btw en niet voor vrijstelling, zodat verkopers wel recht houden op aftrek van voorbelasting. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes mogen al sinds half maart vrijgesteld van douanerechten worden ingevoerd.