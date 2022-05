ACM onderzoekt nu ook Google wegens machtsmisbruik

Match Group is onder andere het moederbedrijf van de populaire datingapp Tinder. Datingapps zouden niet alleen verhinderd worden om gebruik te maken van andere betaalsystemen op mobiele telefoons, ze zouden in hun apps ook niet meer mogen verwijzen naar andere betaalmogelijkheden, bijvoorbeeld via de website van de datingapp. Spotify heeft de laatste jaren een vergelijkbaar gevecht uitgevochten met Google.

Als de aantijging klopt, is de zaak ook opmerkelijk omdat de ACM bij Googles concurrent Apple, die vergelijkbare beperkingen oplegt aan datingapps, heeft vastgesteld dat er sprake is van misbruik van marktmacht. Eind vorig jaar bekrachtigde een Nederlandse rechter een besluit van de ACM waarin Apple werd gesommeerd om datingapps voor op de iPhone de mogelijkheid te bieden om ook buiten de App Store (waar Apple tot 30% commissie pakt), betalingen mogelijk te maken. De ACM had drie jaar lang onderzoek gedaan bij Apple.

Dwangsom

Aanpassingen die Apple heeft gedaan, zijn volgens de ACM niet voldoende en inmiddels is een dwangsom van €50 miljoen opeisbaar geworden en werkt de toezichthouder aan een nieuwe dwangsom.

Bij Google kon een woordvoerder woensdagmiddag niet direct inhoudelijk reageren.