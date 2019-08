Rosneft voelt problemen met pijpleiding

Moskou - Het Russische olieconcern Rosneft heeft in het tweede kwartaal last gehad van problemen met een oliepijpleiding naar Europa. Doordat olie uit Rusland vervuild was, werden delen van die Druzhba-leiding tijdelijk dichtgedraaid. Rosneft zag zich daardoor gedwongen de productie van ruwe olie terug te schroeven.