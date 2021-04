Zij gaan online strijd aan met ’dropshipping’ om consument te beschermen

Premium Verhalen achter het nieuws

Online impulsaankopen zelden een gouden vondst: Het werd een loodzware monsterrit

We kopen ons helemaal suf online. Sinds we te maken hebben met de coronapandemie, heeft het winkelen via internet een enorme vlucht genomen. Volgens cijfers van het CBS hebben we in 2020 met z’n allen 11% meer producten en diensten gekocht bij webwinkels dan een jaar eerder.