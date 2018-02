Nederlander is het sparen verleerd

Dat getal ligt al een paar jaar bijzonder laag, onder de één miljard per jaar, met een minieme uitschieter in 2016. Tijdens de crisis werd er jaarlijks meer dan het tienvoudige weggezet.

Door die lage inleg lijkt het nog of we veel rente ontvangen: in totaal ging het vorig jaar om twee miljard euro. In totaal zit er in onze spaarpotten nu 339 miljard euro. Maar de totale rente daalt al jaren, onder druk van de steeds lagere rentepercentages bij de banken. In 2012 piekte de totale rente nog op zes miljard euro.

Dat de rente op spaarrekeningen langzaam het nulpunt nadert, veroorzaakt een run op andere financiële producten die nog wel iets opleveren, zoals beleggingen in aandelen. Vorige week nog meldde ING dat het aantal nieuwe beleggingsrekeningen vorig jaar met 68% is gegroeid.

Yves Mersch, bestuurder van de Europese Centrale Bank namens Luxemburg, waarschuwde in december al dat de ’spaarcultuur’ verdwijnt, omdat jongeren nog nooit rente voor hun zuinigheid hebben gekregen.