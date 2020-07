’Wopke Hoekstra luistert’

Na spoedoverleg met ambtenaren ziet het er volgens Oostwegel naar uit dat „de Belastingdienst in oplossingen denkt en dat ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken over de oplossingsgerichtheid van de dienst. Complimenten aan de ambtenaren op het ministerie die heel snel geschakeld hebben. Ze hebben contact gezocht en uitgelegd dat ze zeer betrokken zijn bij de ondernemers en mee willen denken in oplossingen. Uit het gesprek concludeer ik ook dat dit niet alleen woorden zijn maar ook daden.”

Minister Wopke Hoekstra van Financien op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Ⓒ ROBIN UTRECHT

In zijn brief wees Oostwegel erop dat de Belastingdienst eind juli niet alleen de drie maanden uitgestelde betalingen van loon- en omzetbelasting wilde hebben maar ook die van juni in één keer wilde hebben. „Deze maatregel kan ik niet rijmen met uw strategie van de afgelopen maanden om ondernemers deze crisis door te helpen. Als u voet bij stuk houdt dan geeft u ondernemers het laatste duwtje de afgrond in. Vele sectoren zijn maanden gesloten geweest en hebben nul euro omzet kunnen maken. Nu wij weer enkele weken omzet hebben kunnen genereren, worden we geconfronteerd met de terugbetaling van belastingen. Waarom moeten wij als ondernemers vier maanden belasting in één keer voldoen als we pas amper de mogelijkheid hebben gehad om omzet te maken?”

Het voorstel van Oostwegel was en is om de belastingen over de maanden juni t/m december weer regulier te voldoen en de uitgestelde belastingen van drie maanden uit te smeren over zes termijnen zodat op het eind van het jaar iedereen weer een schone lei heeft. Het ziet ernaar uit dat Hoekstra en zijn ambtenaren dit overnemen.