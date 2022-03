Primark schrapt ’tientallen banen’

Het van origine Ierse concern heeft woensdagochtend om 8 uur een deel van het personeel ontboden op de 20 in Nederland aanwezige winkelpanden. Daar kregen werknemers te horen dat meerdere functies geschrapt worden. Een bron binnen Primark schat dat dit tientallen personeelsleden per filiaal treft.

De contracten van onder meer zogeheten senior department managers, sales floor supervisors, stockroom supervisors en trainee managers zullen als alles doorgaat binnen een paar maanden worden opgezegd. Het staat de getroffen werknemers vrij om op een nieuw gecreëerde functie (team manager) binnen Primark te functioneren.

Onlangs maakte het concern ook al bekend in Groot-Brittannië 400 banen te schrappen.

De jobstijding is slecht gevallen bij het personeel, dat zich de afgelopen twee jaar flink moest aanpassen. Zo moesten de handen flink uit de mouwen om in coronatijd mensen netjes in lange rijen voor de winkelingang in het gelid te houden. ’Dit voelt als een mes in de rug’, zegt één medewerker.

Inflatie

Bij Primark werken wereldwijd 75.000 mensen in 385 winkels in 11 landen. Daarvan horen 3200 bij de 20 Nederlandse vestigingen. Het concern, dat zich onder meer met lage prijzen probeert te onderscheiden, kwam in het verleden slecht in het nieuws vanwege de arbeidsomstandigheden van werknemers in de Aziatische textielindustrie die aan Primark leveren.

Primark is hard geraakt door de coronacrisis omdat het geen e-commerce tak heeft. Desalniettemin liet moederconcern Associated British Foods onlangs nog weten tevreden te zijn over de omzet en het vooruitzicht van de kledingketen. Wel waarschuwde het bedrijf toen al voor de druk op het bedrijf door de alsmaar stijgende inflatie. Onder meer transportkosten, energiekosten en loonkosten worden aangehaald.

ABF, dat zwaar leunt op Primark, verloor sinds het begin van de coronacrisis een kwart van haar beurswaarde, en heeft dat niet meer goedgemaakt.

David Swann Lassche, deputy head of sales Nederland, heeft zijn handtekening gezet onder de brief aan de personeelsleden die mogelijk boventallig worden. Hij wil donderdag geen commentaar geven, en verwijst door naar een extern pr-bureau.

Primark zegt een nieuw sociaal plan te willen afspreken met de ondernemingsraad en de vakbonden, voor de mensen die niet bij Primark kunnen blijven werken.