Constantijn: bedrijven moeten op tijd blijven betalen

„De neiging op de meeste financiële afdelingen zal zijn om betalingen van uitstaande rekeningen uit te stellen”, vermoedt Constantijn. „Dit is funest voor zzp’ers, mkb, start-ups. Draag bij en betaal je rekeningen!”

Constantijn is de speciale gezant van de start-upsector in Nederland en daarmee het gezicht van Techleap. Die organisatie zet zich in voor investeringen in start-ups.

In de podcast Kwestie van Centen wordt uitgelegd wat de rechten zijn voor werkgevers, werknemers en zzp’ers in de coronacrisis en welke stappen ze kunnen ondernemen om het hoofd boven water te houden. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.