Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord

De actieclub overweegt pas weer deel te nemen aan het overleg „als er een handreiking wordt gedaan, met name over het grondbeleid.”

De actiegroep liet van tevoren al weten het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde onderdelen van het landbouwakkoord.

De ongeveer dertig deelnemers aan het overleg hebben woensdag ook al vergaderd. Waarschijnlijk worden er volgende week opnieuw twee dagen uitgetrokken voor overleg. Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van boeren na 2040 en niet over het stikstofbeleid. Maar volgens veel deelnemers is het stikstofbeleid bepalend voor de vraag welke boerenbedrijven er na 2040 nog zijn.

Een woordvoerder van Agractie meldt dat er geen onderhandelingsresultaat is waarbij het grootschalig aanwijzen van gronden met verplichte beperkingen van de baan is. „Daarom schorten wij deelname van Agractie Nederland als lid van de hoofdtafel op. We hebben talloze oplossingen aangereikt en uitgewerkt om via functiecombinatie en doelbereik doelen te halen en te borgen. Wanneer het Kabinet besluit dat er geen gronden met verplichte permanente beperkingen, of een anderszins acceptabele oplossingen voor dit probleem komt, zullen we dit besluit heroverwegen. Volgende week organiseert Agractie Nederland een grote bijeenkomst voor boeren om inhoudelijk verder tekst, uitleg en openheid te geven.”

LTO gaat door

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland meldt in een reactie dat de partijen de afgelopen paar dagen de meest complexe onderwerpen van het Landbouwakkoord hebben doorgenomen. „Er zijn nog géén besluiten genomen. De uitwerking van het vraagstuk grond is wat ons betreft het belangrijkste onderdeel richting een mogelijk Landbouwakkoord. Wij verzetten ons tegen de introductie van het nieuwe type landschapsgrond en het doorvoeren van vergaande beperkingen in het gebruik van boerenland.”

LTO benadrukt samen met de andere agrarische organisaties aan tafel te knokken voor een zo goed mogelijk eindresultaat. „Pas aan het einde van de onderhandeling beoordelen we of het resultaat goed genoeg is om aan onze leden voor te leggen. Of dat gaat lukken weten we niet. Om voor onze leden het beste resultaat te bereiken gaan wij door aan de onderhandelingstafel. Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders.”

Minister Piet Adema (Landbouw) vindt het heel jammer dat Agractie er voorlopig uitstapt. „We zaten middenin de onderhandelingen en er is op het scherpst van de snede gediscussieerd.” Volgens de minister was er vandaag ook nog geen akkoord in zicht op het thema ’grond’. „We waren daar nog niet uit, er werd nog een pittig gesprek over gevoerd. Dat maakt het jammer.”