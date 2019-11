In juli kondigde ASMI al aan dat het bestuur goedkeuring had gegeven aan de inkoop. Het bedrijf zal wekelijks een update geven over de voortgang van het programma.

