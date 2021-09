Prinses Margarita geeft kleur aan ’Delfts blauw’

Buitenland

Wanessa (12) met Down stuurt schilderij naar de Queen en krijgt onverwacht reactie: ’Diep ontroerd’

Een 12-jarig Pools meisje met het syndroom van Down is door het dolle heen nadat ze een officiële reactie heeft gekregen van de Britse koninklijke familie op een ingezonden schilderij. „De koningin was ontroerd iets over jouw leven in Polen te horen en koestert grote waardering voor de manier waarop...