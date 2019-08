BAM en Zelfstandigen Bouw in gesprek

Amsterdam - Bouwonderneming BAM gaat op korte termijn in gesprek over de "buitensporig onredelijke bepalingen" in zzp-contracten, waar het door Zelfstandigen Bouw van werd beschuldigd. BAM heeft de organisatie een brief gestuurd, waarin het kenbaar maakte afstand te nemen van de kwalificatie door Zelfstandigen Bouw. Die accepteerde op zijn beurt de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.