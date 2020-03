Waarom zag ik de kredietcrisis niet aankomen? Had ik als econoom niet kunnen voorzien dat de banken ons vroeg of laat in de financiële afgrond zouden storten? Tv-presentator Matthijs van Nieuwskerk en tafelheer Paul de Leeuw vuurden pittige vragen op ons af - ik zat er gelukkig niet alleen. Het was mijn debuut bij De Wereld Draait Door, alweer zeven jaar geleden. Het voelde als een vuurdoop.