KLM’ers verlaten hechte vliegfamilie met een traan

Barbara Fuchs raakte verslingerd aan de luchtvaart. Ⓒ René Bouwman Air France-KLM 4.062 -2.4 %

KLM verkeert door corona in de grootste crisis in haar honderdjarige bestaan en moet noodgedwongen krimpen omdat er de komende jaren naar verwachting minder vraag is naar vliegreizen. Twee weken geleden werd bekend dat er 5000 van de 30.000 banen verdwijnen, grotendeels op basis van vrijwilligheid. Ongeveer 2000 KLM’ers hebben aangegeven dat ze ’de blauwe familie’ achter zich willen laten.