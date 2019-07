Lager verlies voor New Sources Energy

Ⓒ Michel van Bergen

Amersfoort - New Sources Energy (NSE) heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een operationeel verlies (ebitda) van 82.000 euro geleden. De lege beurshuls had geen inkomsten. Het verlies is lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen er nog een negatief resultaat van 124.000 euro in de boeken werd gezet.