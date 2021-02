Salarissen na KLM ook bij Air France bevroren

„Intern is in overleg met diverse gremia is in verband met de coronacrisis een nullijn voor de lonen in 2021 en 2022 afgesproken”, aldus de Franse luchtvaartmaatschappij. Daarmee volgt Air France zustermaatschappij KLM, zij het voor een kortere periode. Bij de Nederlandse divisie is een nullijn van vijf jaar afgesproken en moest het personeel een loonoffer brengen tot 20%. Dit is bij Air France niet het geval.

Herstel blijft uit

Het herstel van de reisbranche blijft uit, als gevolg van toenemende reistricties. Sinds zondag geldt een reisverbod van landen buiten de EU naar Frankrijk een reisverbod. Dat verbod raakt Air France hard. KLM stelde de vooruitzichten twee weken geleden al bij als gevolg van uitblijven van herstel. Aanvankelijk hield Air France KLM rekening met een operatie van 80% in vergelijking met pre-coronatijden.

Door de coronacrisis ligt de luchtvaartcombinatie Air France KLM aan het staatsinfuus. Het bedrijf is technisch failliet en heeft extra vermogen nodig om de kredietcrisis te overleven.

Op dit moment vinden gesprekken plaats met Nederland, Frankrijk en de Europese Commissie over de offers die het moet brengen bij een eventuele herkapitalisatie. Dat is verplicht bij staatssteun. Franse media meldden eerder dat Air France 24 vluchten aan de concurrentie moet geven. Bronnen rond KLM melden dat er nog onderhandeld wordt.

Bij Air France gaat het langzaam met ingrepen, omdat de Franse staat, als grootaandeelhouder, zo veel mogelijk banen wil behouden. „De salariskosten zijn al lager vanwege verplichte deeltijdregeling”, zegt de woordvoerder. Een deel van het salaris van het Air France-personeel wordt wel deels aangevuld door de Franse staat.

Vrijwillig vertrek

Ook verdienen de piloten fors minder, omdat deze deels betaald worden op basis van het aantal vlieguren. Tot nu toe zijn er 1500 man op in totaal 45.000 personeelsleden vrijwillig vertrokken bij Air France, terwijl er bij KLM 5000 van 33.000 man zijn opgestapt. Ook is bij Air France de superjumbo A380 uit de operatie gehaald, maar dat was al het plan.

KLM schrapt nog eens 1000 banen, die vooral bij het cabinepersoneel zullen verdwijnen, aldus topman Pieter Elbers. Air France gaf woensdag geen commentaar op de vraag of bonussen en andere variabele beloningen ook bevroren zijn.