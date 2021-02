Ondernemers tussen wal en schip met noodsteun: ’Laat ons niet bungelen!’

Richard Bultink van The City noemt het pure pech dat zijn bedrijf in 2019 door de verbouwing heeft stilgelegen. Ⓒ Roel Dijkstra

De in financiële nood verkerende modeketen NXT Fashion is niet het enige bedrijf dat tevergeefs een beroep gedaan op loonsubsidie (NOW). Het moederbedrijf van Miss Etam en Steps valt tussen wal en schip omdat het vorig jaar een doorstart maakte onder een nieuwe eigenaar. Daarmee ziet de overheid het als startend bedrijf. Ook andere ondernemers vallen buiten de boot. De roep om maatwerk wordt luider, maar vooralsnog zegt de computer no.