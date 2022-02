Premium Het beste van De Telegraaf

Column: dit voelt voor jou zo oneerlijk, dit is toch je reinste diefstal?

Door Martin Visser

’Jij zit elke maand te rekenen of je met dat slinkende spaarsaldo het einde van je leven wel haalt.’ Ⓒ ANP / HH

Stel, je bent ondernemer. Je hebt een goed lopend bedrijf waar je hard voor werkt. Aan pensioenopbouw doe je niet, want je zaak is je ouwedag. En dan heb je ook nog je huis dat inmiddels is afbetaald. Dankzij bloed, zweet en tranen en zuinig leven bouw je jaar na jaar een vermogen op.