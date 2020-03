Olieprijs keldert naar laagste peil in 18 jaar

De vraag naar de grondstof staat wereldwijd onder druk als gevolg van de ongekende maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, terwijl het aanbod juist sterk is toegenomen.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde op de termijnmarkt vanmiddag naar $25,40 per vat. Dat is de laagste prijs sinds 2003, toen de angst voor het sars-virus in Azië de wereld in zijn greep hield.

Sinds het begin van dit jaar zijn de olieprijzen meer dan gehalveerd.

Overal ter wereld staan inmiddels vliegtuigen aan de grond en liggen fabrieken stil wegens de coronapandemie. Tegelijkertijd zorgt onenigheid tussen de belangrijkste olieproducerende landen voor een stijgend aanbod. Marktkenners gaan ervan uit dat de bodem in de olievraag nog niet in zicht is en vrezen dat de prijzen nog veel verder kunnen dalen.

ABN Amro kondigde vanmiddag aan zijn verwachte olieprijs voor de rest van dit jaar opnieuw te hebben moeten bijstellen.

Goldman Sachs verlaagde dinsdag al zijn voorspelling van de olieprijs voor zijn klanten naar $20 per vat van 159 liter.

Prijzenoorlog woekert voort

De prijsdaling werd ingezet tijdens een mislukte OPEC-vergadering deze maand. Saoedi-Arabië wilde de bestaande productiebeperking van het oliekartel opvoeren tot bij elkaar 2 miljoen vaten per dag minder. De grote leverancier Rusland ging als partner van OPEC niet akkoord. Daarop schroefde Saudi Aramco direct de oliekraan open, waarop de prijs daalden. Moskou verhoogde in reactie eveneens zijn uitstroom en drukte de prijzen sindsdien drastisch.

Daarmee kwamen grote Amerikaanse schalieproducenten direct in problemen: zij komen tegen de huidige lage prijzen op termijn niet uit de kosten. De schalieleveranciers zouden zeker $40 tot $45 per vat aan inkomsten nodig hebben. Ook Amerikaanse WTI-olie verloor 18% vandaag, tot een prijs van $22,12 per vat