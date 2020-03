Olieprijs zakt 24% tot laagste peil in 18 jaar

WTI kostte rond 19.30 uur $20,37 per vat van 159 liter.

De vraag naar de grondstof staat overal onder druk door wereldwijd genomen maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, terwijl het aanbod van olie juist sterk is toegenomen.

Ook de prijs van een vat Brentolie, de in Europa gangbare oliesoort, daalde woensdagavond, met 14% naar $24,67% per vat. Dat is de laagste prijs sinds 2003, toen de angst voor het sars-virus in Azië de wereld in zijn greep hield.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de vergaande economische gevolgen van de coronacrisis. Luister hier of via je eigen podcast app.

Overal ter wereld staan inmiddels vliegtuigen aan de grond en liggen fabrieken stil wegens de coronapandemie. Tegelijkertijd zorgt onenigheid tussen de belangrijkste olieproducerende landen voor een stijgend aanbod. Marktkenners gaan ervan uit dat de bodem in de olievraag nog niet in zicht is en vrezen dat de prijzen nog veel verder kunnen dalen.

’Prijs komende jaren op $50’

ABN Amro-energiespecialist Hans van Cleef kondigde woensdagmiddag aan zijn verwachte olieprijs voor de rest van dit jaar opnieuw te hebben moeten bijstellen: voor dit en volgend jaar zal dat tarief, vanwege de enorme voorraden, gemiddeld niet boven $50 komen. Pas in 2022 kan de prijs naar $55 per vat stijgen, aldus ABN.

Van Cleef ziet een veel groter dan eerder ingeschatte ’schok’ in de markt, vooral door de uitval van de vraag. Zijn vorige herziening van de olieprijsraming was van nog geen twee weken geleden. ,,De grote voorraadopbouw is de sterkste in vijf jaar tijd, en zal de kans op een hogere prijs voor olieprijzen beperken”, aldus de econoom.

Goldman Sachs verlaagde dinsdag al zijn voorspelling van de olieprijs naar $20 per vat van 159 liter.

Prijzenoorlog woekert voort

De prijsdaling werd ingezet tijdens een mislukte OPEC-vergadering deze maand. Saoedi-Arabië wilde de bestaande productiebeperking van het oliekartel opvoeren tot bij elkaar 2,1 miljoen vaten per dag minder. De grote leverancier Rusland ging als partner van OPEC niet akkoord. Daarop schroefde Saudi Aramco direct de oliekraan open, waarop de prijs daalden. Moskou verhoogde in reactie eveneens zijn uitstroom en drukte de prijzen sindsdien drastisch.

Daarmee kwamen grote Amerikaanse schalieproducenten direct in problemen: zij komen tegen de huidige lage prijzen op termijn niet uit de kosten. De schalieleveranciers zouden zeker $40 tot $45 per vat aan inkomsten nodig hebben. Ook Amerikaanse WTI-olie verloor 18% vandaag, tot een prijs van $22,12 per vat.

Goedkoper tanken

Voor consumenten betekenen deze lage termijnmarktprijzen met vertraging een lagere prijs aan de pomp. Al wordt het grootste deel van de benzineprijzen in Nederland bepaald door btw (17%) en accijns (48%).

De olieprijs ging afgelopen jaren al stevig op en neer: van ruim $100 per vat voor 2014 naar begin 2016 tot $30 per vat. Daarna begon de prijs weer te stijgen, met in 2018 een relatief hoogtepunt van zo’n $80 per vat.