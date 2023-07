Premium Het beste van De Telegraaf

Column: blij met mobieltjesverbod op school

Door Martin Visser

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil dat scholen met een mobieltjesverbod komen. Ⓒ ANP/HH

Vooraf hadden wij ons voorgenomen de kinderen pas een mobiel te geven als ze in groep 8 zitten. Kansloos. Volstrekt achterhaald. Als we dat hadden gedaan, dan liepen onze dochter en zoon hopeloos achter de feiten aan. We hebben de komst van een mobieltje lang weten te rekken, maar vanaf groep 7 was er echt geen houden meer aan.