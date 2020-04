Prosus kan gevolgen coronacrisis nog niet inschatten

De veruit belangrijkste investering van Prosus is het belang in het Chinese technologiebedrijf Tencent. Ⓒ EPA PROSUS 63.4 -0.35 %

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus kan de gevolgen van de coronacrisis nog niet inschatten. Wel stelt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf nog over voldoende geld te beschikken. Zo had Prosus eind vorig jaar nog 4 miljard dollar in contanten beschikbaar en de mogelijkheid om 2,5 miljard dollar bij te lenen. Met dat geld meent de techinvesteerder zowel moeilijke tijden te kunnen overleven als ook nieuwe investeringen te kunnen doen.