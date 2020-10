Boeing daalt op hoger Wall Street

Rond 20.00 uur stond de Dow Jones-index 0,3% hoger. De breed samengestelde S&P 500-index steeg 0,2%. Technologiebeurs Nasdaq was vrijwel onveranderd.

Fed-voorzitter Powell waarschuwde vandaag dat het herstel van de Amerikaanse economie na de klap van de coronapandemie in gevaar komt, als er niet snel aanvullende hulp vanuit de overheid komt. Volgens de centrale bankier moet het devies zijn om liever te veel dan te weinig middelen voor economische steun beschikbaar te stellen. „Te weinig steun leidt tot zwak herstel, wat voor onnodige moeilijkheden zorgt bij huishoudens en bedrijven”, zei Powell. „Daarentegen lijken de risico’s van te veel steun, voorlopig, veel kleiner. Zelfs als de steunmaatregelen uiteindelijk ruimer blijken dan nodig was, is het alsnog geen verspilde moeite.”

De preses van de Federal Reserve lijkt daarmee meer op de hand van de Democraten dan de Republikeinen in het Amerikaanse Congres. De twee partijen kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuw steunpakket, dat als aanvulling moet dienen op de grofweg $3 biljoen aan fiscale steun die al is goedgekeurd. Republikeinen zien niets in een Democratisch voorstel voor $2,2 biljoen aan steun, onder andere omdat ze het pakket te groot vinden. Veel steunmaatregelen voor bijvoorbeeld werkloos geraakte Amerikanen liepen af in augustus.

Dinsdag vindt er trouwens ook weer op hoog niveau overleg plaats over het steunpakket. Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gaf maandag nog aan dat de besprekingen erg langzaam gingen. Maar er staat al weer een nieuwe afspraak ingepland met minister Steven Mnuchin (Financiën).

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Boeing (-3,2%). De vliegtuigmaker verlaagde zijn langetermijnverwachtingen voor het aantal verkochte vliegtuigen aanzienlijk. Zo denkt het concern de komende tien jaar 11% minder vliegtuigen af te leveren dan vorig jaar werd voorspeld.

Ook farmaceut Gilead (-1,1%), de maker van virusremmer remdesivir, was in het nieuws. In Nederland is de centrale remdesivir-voorraad, die wordt verspreid door het RIVM, helemaal op. Gilead meldde vorige week nog dat het „hard werkt om de productie op te voeren.” Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de Nederlandse situatie.

Pfizer en BioNTech koersten respectievelijk 0,1% lager en 6,5% hoger. Het potentiële coronavaccin dat de twee farmaceuten ontwikkelen wordt via een versnelde methode beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau.

Apple (-1%) kondigde aan over een week nieuwe producten te onthullen. Kenners houden er rekening mee dat het techbedrijf met nieuwe iPhones komt die mogelijkheden hebben voor snelle 5G-internetverbindingen.