Stevige groei voor Fastned

Amsterdam - De uitbater van snellaadstations Fastned is in de eerste helft van het jaar wederom sterk gegroeid. Zowel de omzet, het aantal actieve klanten als de afzet van elektriciteit stegen fors ten opzichte van een jaar eerder. Het laadbedrijf opende in de afgelopen zes maanden 16 nieuwe stations waardoor de teller inmiddels op 102 staat.